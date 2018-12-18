Лондон усилит подготовку к Brexit без соглашения с ЕС

18 декабря, 2018, 16:44

Правительство Великобритании решило нарастить подготовку к варранту, предусматривающему выход страны из Евросоюза без соглашения с Брюсселем

Об этом сообщает BBC.

В частности, чиновники решили направить 2 миллиарда фунтов на правительственные департаменты в случае, если страна 29 марта выйдет из объединения без формального соглашения.

Также в правительстве пришлют 140 тысячам фирм письма с советами по подготовке к Brexit без соглашения.

По словам министра по делам Brexit Стива Баркли, несмотря на преданность правительства Терезы Мэй согласованному соглашению, есть необходимость в готовности на случай, если за документ не проголосуют.

По его словам, для бизнеса по всей Великобритании подготовка к выходу из ЕС без соглашения должна стать приоритетом.

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок уже заявил, что он распорядился полностью спланировать действия Национальной службы здравоохранения на случай выхода Британии без соглашения.

Как известно, Великобритания так и не смогла ратифицировать соглашение о Brexit. Голосование за этот документ должны были провести 11 декабря, однако Мэй перенесла его неопределенный срок.

Официально датой выхода Великобритании из ЕС является 29 марта 2019 года.