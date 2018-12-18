Британское правительство обсуждает Brexit без соглашения с ЕС

18 декабря, 2018, 13:47

На заседании во вторник правительство Соединенного Королевства обсуждает, стоит ли наращивать подготовку к выходу из состава Европейского Союза без соглашения с Брюсселем

Об этом сообщает ВВС .

В частности, чиновники должны проинформировать об объеме средств, необходимых каждому департаменту на подготовку, если Великобритания выйдет из ЕС 29 марта без официального соглашения.

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок уже заявил, что он распорядился полностью спланировать действия Национальной службы здравоохранения на случай выхода Британии без соглашения.

Как известно, Великобритания так и не смогла ратифицировать соглашение о Brexit. Голосование за этот документ должнобылосостояться 11 декабря, однако Мэй перенесла его неопределенный срок.

Официально датой выхода Великобритании из ЕС является 29 марта 2019.