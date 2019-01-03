Маттис не один подал в отставку, его уволили, - Трамп
3 января, 2019, 12:38
Президент США Дональд Трамп заявил, что он уволил министра обороны США Джеймса Мэттиса
Об этом сообщает AP.
Однако фактически Маттис сам подал в отставку в знак протеста против решения Трампа вывести американские войска из Сирии. Об этом Трамп сказал во время заседания правительства в Вашингтоне, передает АР.
На заседании глава Белого дома также сказал, что он не доволен работой Мэттиса в Афганистане. По его мнению, США должны позволить боевикам талибов и исламских государств бороться там друг с другом.
- Напомним, министр обороны США Джеймс Маттис объявил об отставке после решения Трампа о выводе американских войск из Сирии.
- Президент США Дональд Трамп не будет спешить с назначением нового главы Пентагона даже несмотря на то, что нынешний министр обороны США прекращает исполнять обязанности в должности со 2 января вместо заявленного ранее срока - с середины февраля.
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