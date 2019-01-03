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Маттис не один подал в отставку, его уволили, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что он уволил министра обороны США Джеймса Мэттиса

Об этом сообщает AP.

Однако фактически Маттис сам подал в отставку в знак протеста против решения Трампа вывести американские войска из Сирии. Об этом Трамп сказал во время заседания правительства в Вашингтоне, передает АР.

На заседании глава Белого дома также сказал, что он не доволен работой Мэттиса в Афганистане. По его мнению, США должны позволить боевикам талибов и исламских государств бороться там друг с другом.

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