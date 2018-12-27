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Трамп не будет спешить с назначением нового министра обороны - СМИ

Президент США Дональд Трамп не будет спешить с назначением нового главы Пентагона даже несмотря на то, что нынешний министр обороны США прекращает исполнять обязанности в должности со 2 января вместо заявленного ранее срока - с середины февраля

Об этом глава Белого дома заявил в среду во время пребывания с необъявленным визитом в Ираке, сообщило американское информагентство Bloomberg .

"Президент Дональд Трамп заявил, что исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шанахан является "замечательным человеком" и он может оставаться на посту главы Пентагона "в течение длительного времени", - отмечает издание.

В то же время в публикации подчеркивается, что Шанахан никогда не служил в боевых частях, вместо этого он занимал руководящую должность в компании Boeing Co. и был подрядчиком в Минобороны США прежде чем стать заместителем министра обороны в 2017 году.

В этой связи президент Трамп  охарактеризовал Boeing как "адскую компанию" и заметил, что Шанахан является "хорошим купцом", который может решить проблемы с перерасходами на оружие.

Напомним, министр обороны США Джеймс Маттис объявил об отставке после решения Трампа о выводе американских войск из Сирии.

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