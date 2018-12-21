Несогласие с политикой Трампа: Мэттис в письме объяснил причину своей отставки

21 декабря, 2018, 10:51

Глава Пентагона Джеймс Мэттис написал письмо президенту США Дональду Трампу, в котором отметил, что для него будет правильным оставить свой пост

В обнародованном письме Мэттис, указывает, что его отставка связана с разногласиями, которые возникли у него с президентом США.

"Вы имеете право работать с таким министром обороны, взгляды которого будут больше совпадать вашими", - обращается Мэттис к Трампа.

Мэттис подчеркнул, что США необходимо быть "недвусмысленными" в отношениях со странами, стратегические интересы которых вызывают "растущее напряжение", в том числе с Китаем и Россией.