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Несогласие с политикой Трампа: Мэттис в письме объяснил причину своей отставки


фото: REUTERS
Глава Пентагона Джеймс Мэттис написал письмо президенту США Дональду Трампу, в котором отметил, что для него будет правильным оставить свой пост

В обнародованном письме Мэттис, указывает, что его отставка связана с разногласиями, которые возникли у него с президентом США.

"Вы имеете право работать с таким министром обороны, взгляды которого будут больше совпадать вашими", - обращается Мэттис к Трампа.

Мэттис подчеркнул, что США необходимо быть "недвусмысленными" в отношениях со странами, стратегические интересы которых вызывают "растущее напряжение", в том числе с Китаем и Россией.

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