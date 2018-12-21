Несогласие с политикой Трампа: Мэттис в письме объяснил причину своей отставки
21 декабря, 2018, 10:51
Глава Пентагона Джеймс Мэттис написал письмо президенту США Дональду Трампу, в котором отметил, что для него будет правильным оставить свой пост
В обнародованном письме Мэттис, указывает, что его отставка связана с разногласиями, которые возникли у него с президентом США.
"Вы имеете право работать с таким министром обороны, взгляды которого будут больше совпадать вашими", - обращается Мэттис к Трампа.
Мэттис подчеркнул, что США необходимо быть "недвусмысленными" в отношениях со странами, стратегические интересы которых вызывают "растущее напряжение", в том числе с Китаем и Россией.
- Ранее Дональд Трамп написал у себя в Twitter, что Маттис покинет свой пост в конце февраля, а его преемник будет скоро назван.
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-