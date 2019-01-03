Количество погибших в Магнитогорске из-за обвала дома выросло до 33
3 января, 2019, 08:50
Число погибших в результате взрыва в жилом доме в Магнитогорске достигло 33 человек, среди них 6 детей
Об этом говорится в сообщении МЧС РФ.
Как сообщается, в последние спасатели достали из-под завалов тела двух детей, женщины и мужчины. Отмечено, что спасатели продолжают разбирать завалы. Работы ведутся круглосуточно. Пока остается неизвестной судьба восьми человек.
Напомним, что 1 декабря в Магнитогорске в десятиэтажном панельном доме по ул. Карла Маркса в результате взрыва газа обрушился подъезд . 35 квартир было разрушено полностью , еще 10 - частично.
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