Взрыв газа в Магнитогорске: число жертв возросло до 11

2 января, 2019, 08:07

В результате взрыва газа в российском Магнитогорске погибли уже по меньшей мере 11 человек

Об этом сообщает МЧС России по Челябинской области, передает Интерфакс.

"Тело 11-го погибшего достали из-под завалов частично разрушенного дома в Магнитогорске", - говорится в заявлении.

Кого именно нашли, не уточняется.

Из-под завалов достали 17 человек. Сейчас продолжаются поиски еще 30 человек.

В больнице находится шестеро, двое из них - дети.

Напомним, что 1 декабря в Магнитогорске в десятиэтажном панельном доме по ул. Карла Маркса в результате взрыва газа обрушился подъезд. 35 квартир были разрушены полностью, еще 10 - частично.