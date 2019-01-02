Взрыв газа в Магнитогорске: число жертв возросло до 11
2 января, 2019, 08:07
В результате взрыва газа в российском Магнитогорске погибли уже по меньшей мере 11 человек
Об этом сообщает МЧС России по Челябинской области, передает Интерфакс.
"Тело 11-го погибшего достали из-под завалов частично разрушенного дома в Магнитогорске", - говорится в заявлении.
Кого именно нашли, не уточняется.
Из-под завалов достали 17 человек. Сейчас продолжаются поиски еще 30 человек.
В больнице находится шестеро, двое из них - дети.
Напомним, что 1 декабря в Магнитогорске в десятиэтажном панельном доме по ул. Карла Маркса в результате взрыва газа обрушился подъезд. 35 квартир были разрушены полностью, еще 10 - частично.
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