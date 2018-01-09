В Украине за год деревьями засадили площадь размером как половина территории Киева

9 января, 2018, 15:22

В течение прошлого года в Украине обновили леса площадью почти 54 тысяч гектаров

Об этом говорится в посте Государственного агентства лесных ресурсов Украины на странице в Facebook.

По 2017 рк в Украине возобновили леса площадью 53,2 тысячи га. Для сравнения, это площадь 74,5 тысячи футбольных полей или более половины площади Киева. Дополнительно в прошлом году было насажено 1712 га новых лесов.

Как рассказал заместитель председателя Гослесагентства Владимир Бондарь, прошлый год был тяжелым для лесного хозяйства, однако лесхозы справились с задачей и собственными средствами смогли обеспечить необходимое лесовосстановление.

"Надеюсь, что в этом году нам удастся возобновить финансирование ведения лесного хозяйства для южных и восточных областей. Это позволит и охранять леса от браконьеров, и выполнить задание по лесовосстановлению и увеличению лесистости Украины", - подытожил он.

Также отмечается, что в 2017 году Гослесагентство засадило площадь, что на 10% больше годового задания.

С августа ужесточено наказание за незаконную вырубку деревьев и кустарников в лесах. Теперь правонарушителям грозит до 5 лет лишения свободы.

Президент Порошенко в сентябре заявил о необходимости создания единой государственной системы электронного учета древесины.