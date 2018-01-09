В Украине за год деревьями засадили площадь размером как половина территории Киева
Об этом говорится в посте Государственного агентства лесных ресурсов Украины на странице в Facebook.
По 2017 рк в Украине возобновили леса площадью 53,2 тысячи га. Для сравнения, это площадь 74,5 тысячи футбольных полей или более половины площади Киева. Дополнительно в прошлом году было насажено 1712 га новых лесов.
Как рассказал заместитель председателя Гослесагентства Владимир Бондарь, прошлый год был тяжелым для лесного хозяйства, однако лесхозы справились с задачей и собственными средствами смогли обеспечить необходимое лесовосстановление.
"Надеюсь, что в этом году нам удастся возобновить финансирование ведения лесного хозяйства для южных и восточных областей. Это позволит и охранять леса от браконьеров, и выполнить задание по лесовосстановлению и увеличению лесистости Украины", - подытожил он.
Также отмечается, что в 2017 году Гослесагентство засадило площадь, что на 10% больше годового задания.
С августа ужесточено наказание за незаконную вырубку деревьев и кустарников в лесах. Теперь правонарушителям грозит до 5 лет лишения свободы.
Президент Порошенко в сентябре заявил о необходимости создания единой государственной системы электронного учета древесины.
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