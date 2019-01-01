WBA признала Усика боксером года
1 января, 2019, 14:14
Самая старая международная ассоциация профессионального бокса WBA (World Boxing Association) признала абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе украинца Александра Усика боксером года
Об этом сообщает сайт WBA .
"Александру Усику понадобилось всего 287 дней в 2018 году, чтобы вписать свое имя в учебники истории бокса. Кроме того, звездный украинский боксер зарекомендовал себя как лучший боксер в мире в этом году, преодолев все препятствия, которые были перед ним", - отмечает организация .
Лучшей боксеркой мира по версии WBA стала 32-летняя ирландка Кэти Тейлор.
- Напомним, ранее Александра Усика признали лучшим боксером 2018 по версии авторитетного журнала The Ring.
- Александра Усика признали боксером года по версии ESPN .
- Усика назвали лучшим боксером мира 2018 года по версии Sports Illustrated.
- Усик в следующем поединке встретится с Дереком Чисорой или Диллиан Уайтом из Великобритании.
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