WBA признала Усика боксером года

1 января, 2019, 14:14

Самая старая международная ассоциация профессионального бокса WBA (World Boxing Association) признала абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе украинца Александра Усика боксером года

Об этом сообщает сайт WBA .

"Александру Усику понадобилось всего 287 дней в 2018 году, чтобы вписать свое имя в учебники истории бокса. Кроме того, звездный украинский боксер зарекомендовал себя как лучший боксер в мире в этом году, преодолев все препятствия, которые были перед ним", - отмечает организация .

Лучшей боксеркой мира по версии WBA стала 32-летняя ирландка Кэти Тейлор.