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Усик получил самую престижную боксерскую награду 2018 года


фото: ringtv.com
Украинский боксер Александр Усик признан лучшим боксером 2018 года по версии авторитетного журнала The Ring

Об этом сообщает The Ring .

Лучшим боксером 2018 года был признан Александр Усик, который стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).

Лучшим тренером года стал украинец Анатолий Ломаченко - тренер чемпиона мира по версии WBO и WBA (Всемирной боксерской ассоциации в легком весе (до 61,2 кг) Василия Ломаченко. Кроме того, Ломаченко-старший готовил к поединкам Усика и был в его углу во время боя против россиянина Мурата Гассиева.

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