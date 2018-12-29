Усик получил самую престижную боксерскую награду 2018 года
29 декабря, 2018, 15:51
Украинский боксер Александр Усик признан лучшим боксером 2018 года по версии авторитетного журнала The Ring
Об этом сообщает The Ring .
Лучшим боксером 2018 года был признан Александр Усик, который стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).
Лучшим тренером года стал украинец Анатолий Ломаченко - тренер чемпиона мира по версии WBO и WBA (Всемирной боксерской ассоциации в легком весе (до 61,2 кг) Василия Ломаченко. Кроме того, Ломаченко-старший готовил к поединкам Усика и был в его углу во время боя против россиянина Мурата Гассиева.
- Напомним, Усик в следующем поединке встретится с Дереком Чисорой или Диллианом Уайтом из Великобритании.
- Александра Усика признали боксером года по версии ESPN.
- Усика также назвали лучшим боксером мира 2018 года по версии Sports Illustrated.
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