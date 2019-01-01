1 января началась монетизация субсидий. Получателям следует подать новые заявления
Об этом говорится в соответствующем документе, обнародованном "Правительственным порталом" .
"Определить уполномоченным банком, который обеспечивает банковское обслуживание реализации механизма предоставления жилищных субсидий в денежной форме, публичное акционерное общество "Государственный сберегательный банк Украины ", - говорится в правительственном постановлении.
Так, с 1 января субсидии монетизируют тем, кто впервые обратится за ними.
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Кроме того, с 1 мая назначение субсидии домохозяйствам, которые уже оформили ее на отопительный сезон 2018/19 года, будут осуществлять только после представления новых заявления и декларации, в которых необходимо указать номер мобильного телефона заявителя.
- Напомним, ранее сообщалось, что правительство одобрило монетизацию субсидий с 1 января.
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