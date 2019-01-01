1 января началась монетизация субсидий. Получателям следует подать новые заявления

1 января, 2019, 10:43

С 1 января 2019 вступает в силу постановление правительства о предоставлении жилищных субсидий населению в денежной форме

Об этом говорится в соответствующем документе, обнародованном "Правительственным порталом" .

"Определить уполномоченным банком, который обеспечивает банковское обслуживание реализации механизма предоставления жилищных субсидий в денежной форме, публичное акционерное общество "Государственный сберегательный банк Украины ", - говорится в правительственном постановлении.

Так, с 1 января субсидии монетизируют тем, кто впервые обратится за ними.

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Кроме того, с 1 мая назначение субсидии домохозяйствам, которые уже оформили ее на отопительный сезон 2018/19 года, будут осуществлять только после представления новых заявления и декларации, в которых необходимо указать номер мобильного телефона заявителя.