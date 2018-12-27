Правительство одобрило монетизацию субсидий с 1 января

27 декабря, 2018, 12:59

Кабинет министров Украины одобрил поэтапный старт монетизации субсидий из 1 января 2019 года

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Twitter.

"С 1 января Правительство вводит монетизацию субсидий. Все прозрачно: есть личный счет в банке, конкретная сумма денег на расчет за коммунальные платежи. Если человек сэкономил энергоресурсы, все вернется на счет живыми деньгами", - написал он.

Кроме того, он пояснил, что монетизация субсидий будет персональной и люди смогут экономить. Деньги, которые сэкономили, будут монетизированы и преданы человеку или семье.

Как сообщает РБК-Украина, на выплаты с 1 января смогут рассчитывать те, кто впервые подаст документы на субсидию. Также сообщается, что монетизация субсидий будет проводиться по итогам отопительного периода.

Для монетизации уполномоченным банком определили "Ощадбанк". Кроме того, с 1 мая 2019 г. назначения субсидий тем, кто получал такую субсидию в течение отопительного сезона 2018/19 не в денежной форме, осуществляется только после представления новых заявлений и деклараций.

С 1 января Правительство вводит монетизацию субсидий. Все прозрачно: есть личный счет в банке, конкретная сумма денег на расчет за коммунальные платежи. Если человек сэкономил энергоресурсы, все вернется на счет живыми деньгами. # УрядГройсмана # субсидии - Volodymyr Groysman (@VGroysman) December 27, 2018

Монетизация субсидий будет персональной и люди смогут экономить. Это совсем другая мотивация для потребителей. Деньги за бережливость будут монетизированы и преданы человеку или семье. - Volodymyr Groysman (@VGroysman) December 27, 2018

Напомним, субсидии планируется монетизировать в три этапа:

С 1 января 2019 состоится монетизация для домохозяйств, которые обратятся за субсидиями с новым пакетом документов (около 100-150 тыс. домохозяйств)

С 1 мая 2019 года - монетизация для домохозяйств, которым субсидия назначена на неотапливаемый период 2019-го;

С 1 октября 2019 - полный переход на монетизацию.

В бюджете на 2019 предусмотрено выделение 58 млрд грн на субсидии , а также их монетизация