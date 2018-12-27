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Что изменилось в начислении субсидий в 2018 году. Разъяснение Ревы


фото: kmu.gov.ua
Министр назвал пять главных изменений в системе начисления субсидий, которые запустили в уходящем году

Об этом во время заседания правительства в эфире Еспресо.TV рассказал министр социальной политики Андрей Рева.

"Если до этого процент платежа был фиксированный и зависел от статуса лица, то теперь процент платежа зависит исключительно от доходов домохозяйства", - пояснил одну из новаций министр.

Второй важной изменением Рева считает то, что наконец определены государственные социальные нормативы в сфере жилищно-коммунального обслуживания, на основании которых назначаются жилищные субсидии.

Кроме того, по словам министра, сокращен перечень документов для назначения субсидий.

"Теперь нужно подавать только два документа: заявление и декларацию", - пояснил Рева.

Также, по его словам, обеспечен электронный оборот между органами социального обеспечения и другими государственными органами.

"Субсидию стали назначать на календарный год без дополнительного обращения граждан", - добавил министр социальной политики.

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