Что изменилось в начислении субсидий в 2018 году. Разъяснение Ревы
Об этом во время заседания правительства в эфире Еспресо.TV рассказал министр социальной политики Андрей Рева.
"Если до этого процент платежа был фиксированный и зависел от статуса лица, то теперь процент платежа зависит исключительно от доходов домохозяйства", - пояснил одну из новаций министр.
Второй важной изменением Рева считает то, что наконец определены государственные социальные нормативы в сфере жилищно-коммунального обслуживания, на основании которых назначаются жилищные субсидии.
Кроме того, по словам министра, сокращен перечень документов для назначения субсидий.
"Теперь нужно подавать только два документа: заявление и декларацию", - пояснил Рева.
Также, по его словам, обеспечен электронный оборот между органами социального обеспечения и другими государственными органами.
"Субсидию стали назначать на календарный год без дополнительного обращения граждан", - добавил министр социальной политики.
- Напомним, в бюджете на 2019 предусмотрено выделение 58 млрд грн на субсидии , а также их монетизация.
- Ранее Андрей Рева пояснил, что с 1 января распорядителем государственных средств для выплаты субсидий на оплату коммунальных услуг для населения будет Министерство социальной политики
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