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Япония и Корея встретили Новый Год салютами

Япония, Северная и Южная Корея встретили Новый год салютами и аплодисментами

Об этом передает Эспрессо.TV.

Напомним, что в 13:00 по Киеву в 2019 год вошла Новая Зеландия , в 15:00 Новый год встретили в Австралии.

 

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