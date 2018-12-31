Япония и Корея встретили Новый Год салютами
31 декабря, 2018, 19:26
Япония, Северная и Южная Корея встретили Новый год салютами и аплодисментами
Об этом передает Эспрессо.TV.
Напомним, что в 13:00 по Киеву в 2019 год вошла Новая Зеландия , в 15:00 Новый год встретили в Австралии.
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