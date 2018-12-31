Жители Новой Зеландии уже встретили Новый 2019
31 декабря, 2018, 13:11
Новая Зеландия первой из всех стран встретила Новый год
В Новой Зеландии Новый год по киевскому времени наступил в 13:00. Первым из всех стран начал новый год Остров Рождества в Индийском океане.
Fireworks over Auckland as New Zealand welcomes in 2019#HappyNewYear2019 pic.twitter.com/Lsi6gIew5y— BBC News (World) (@BBCWorld) December 31, 2018
Следующей страной, встречать Новый год будет Австралия, затем - Япония и Китай.
Последним будет американский остров Самоа. Там куранты бить, когда в Киеве будет 13:00 1 января.
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