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Жители Новой Зеландии уже встретили Новый 2019

Новая Зеландия первой из всех стран встретила Новый год

В Новой Зеландии Новый год по киевскому времени наступил в 13:00. Первым из всех стран начал новый год Остров Рождества в Индийском океане.

Следующей страной, встречать Новый год будет Австралия, затем - Япония и Китай.

Последним будет американский остров Самоа. Там куранты бить, когда в Киеве будет 13:00 1 января.

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