31 декабря, 2018, 13:11

Новая Зеландия первой из всех стран встретила Новый год

В Новой Зеландии Новый год по киевскому времени наступил в 13:00. Первым из всех стран начал новый год Остров Рождества в Индийском океане.

Fireworks over Auckland as New Zealand welcomes in 2019#HappyNewYear2019 pic.twitter.com/Lsi6gIew5y — BBC News (World) (@BBCWorld) December 31, 2018

Следующей страной, встречать Новый год будет Австралия, затем - Япония и Китай.

Последним будет американский остров Самоа. Там куранты бить, когда в Киеве будет 13:00 1 января.