Новый Год фейерверками встретили в Австралии

31 декабря, 2018, 15:55

Раньше всех Новый год встретили острова Кирибати, Тонга и Самоа в юго-западной части Тихого океана

Затем в 13:00 по Киеву в 2019 год вошла Новая Зеландия , в 15:00 Новый год встретили в Австралии.

В Сиднее зрители начали наслаждаться первым туром фейерверков еще с 9 вечера по местному времени.

Ночью над гаванью Сиднея будет выпущено более 8,5 тонн фейерверков с более чем 100 000 индивидуальными эффектами, 35000 из них выпустили в полночь.

Следующими странами, в которых пробьют новогодние куранты, станут Япония и обе Кореи. Последними будут американская часть острова Самоа и остров Бейкер в Тихом океане, которые встретят Новый год 1 января в 13:00 по киевскому времени.