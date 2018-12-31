Эрдоган поручил обсудить свободный проход через Керченский пролив, - Джемилев
Об этом народный депутат Украины Мустафа Джемилев рассказал в интервью Укринформу .
"Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что президент Эрдоган дал ему поручение на всех платформах поднимать вопрос о свободном проходе Керченским проливом и необходимость возвращения наших судов, захваченных в плен", - сказал Джемилев.
По его словам, в разговоре с главой МИД Турции поднимался и вопрос освобождения пленных моряков.
"Он (Чавушоглу - ред.) также сказал, что создается впечатление, что Путин не хочет решать этот вопрос и освобождать моряков до выборов. Он рассматривает такой шаг как подарок Порошенко к предстоящим выборам. То есть, он хочет использовать ситуацию как инструмент влияния на наши выборы ", - сказал Джемилев.
По его мнению, такой подход со стороны президента РФ циничный.
Ранее президент Турции не исключал возможности посредничества между Украиной и Россией по урегулированию ситуации с учетом последних событий в Азовском море.
- Напомним, 28 декабря Меркель призвала Путина освободить из-под стражи украинских моряков , которые были захвачены российской стороной вблизи Керченского пролива в конце ноября 2018 года.
- 29 декабря стало известно, что Россия не собирается освобождать украинских моряков по требованию Меркель и Макрона.
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