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Эрдоган поручил обсудить свободный проход через Керченский пролив, - Джемилев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил главе МИД Турции Мевлют Чавушоглу поднимать вопрос о свободном проходе через Керченский пролив и необходимости возврата захваченных Россией украинских кораблей

Об этом народный депутат Украины Мустафа Джемилев рассказал в интервью Укринформу .

"Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что президент Эрдоган дал ему поручение на всех платформах поднимать вопрос о свободном проходе Керченским проливом и необходимость возвращения наших судов, захваченных в плен", - сказал Джемилев.

По его словам, в разговоре с главой МИД Турции поднимался и вопрос освобождения пленных моряков.

"Он (Чавушоглу - ред.) также сказал, что создается впечатление, что Путин не хочет решать этот вопрос и освобождать моряков до выборов. Он рассматривает такой шаг как подарок Порошенко к предстоящим выборам. То есть, он хочет использовать ситуацию как инструмент влияния на наши выборы ", - сказал Джемилев.

По его мнению, такой подход со стороны президента РФ циничный.

Ранее президент Турции не исключал возможности посредничества между Украиной и Россией по урегулированию ситуации с учетом последних событий в Азовском море.

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