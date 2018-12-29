Россия не собирается освобождать украинских моряков по требованию Меркель и Макрона

29 декабря, 2018, 15:17

В МИД России ответили на требование канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона освободить захваченных украинских моряков

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

"Берлин и Париж безапелляционно обвиняют Россию в каких-то нарушениях прав человека в Крыму, эскалации напряженности в Азовском море и Керченском проливе, выдвигают в наш адрес неприемлемые требования", - говорится в заявлении МИД России.

"Что касается судоходства в Керченском проливе, то российская сторона продолжает обеспечивать свободу судоходства в этом регионе", - настаивает российское внешнеполитическое ведомство.

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что российский президент Владимир Путин обсудил требования освободить моряков с канцлером Германии Ангелой Меркель. Вместе с тем он заявил, что Россия "будет действовать в соответствии с российским законодательством".

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