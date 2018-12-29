Россия не собирается освобождать украинских моряков по требованию Меркель и Макрона
Об этом сообщает "Радио Свобода" .
"Берлин и Париж безапелляционно обвиняют Россию в каких-то нарушениях прав человека в Крыму, эскалации напряженности в Азовском море и Керченском проливе, выдвигают в наш адрес неприемлемые требования", - говорится в заявлении МИД России.
"Что касается судоходства в Керченском проливе, то российская сторона продолжает обеспечивать свободу судоходства в этом регионе", - настаивает российское внешнеполитическое ведомство.
Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что российский президент Владимир Путин обсудил требования освободить моряков с канцлером Германии Ангелой Меркель. Вместе с тем он заявил, что Россия "будет действовать в соответствии с российским законодательством".
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- Напомним, 28 декабря Меркель призвала Путина освободить из-под стражи украинских моряков , которые были захвачены российской стороной вблизи Керченского пролива в конце ноября 2018 года.
- Напомним, после того, как 25 ноября 2018 россияне атаковали в Черном море катера и буксир ВМС Украины и взяли в плен 24 украинских моряка, президент и Верховная Рада ввели в 10 приграничных областях режим военного положения .
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