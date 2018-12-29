Меркель просит Путина освободить пленных украинских моряков
Об этом, в частности, шла речь во время телефонного разговора между представителями двух государств, состоявшегося в пятницу, 28 декабря, сообщила официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер на своей странице в Twitter.
In einem Telefonat mit dem russischen Präsidenten #Putin hat sich Kanzlerin #Merkel erneut für die Freilassung der festgenommenen Seeleute aus der #Ukraine ausgesprochen. Im Mittelpunkt des Telefonats außerdem: Die Lage in Syrien. pic.twitter.com/sTBwbEhxbH- Ulrike Demmer (@UlrikeDemmer) 28 декабря 2018 г.
Также Меркель поприветствовала договоренность об установлении "новогоднего перемирия" на Востоке Украины, которая была достигнута 27 декабря в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе. Это перемирие началось 29 декабря.
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Кроме того, Меркель и Путин обсудили ситуацию в Сирии, сойдясь во мнении, что дальнейший процесс политического урегулирования в этой стране требует "энергичного продвижения". Темами их беседы стали также создание комитета по разработке конституции Сирии и объявленный президентом США Дональдом Трампом вывод американских войск из этой страны, добавляет DW .
- Напомним, после того, как 25 ноября 2018 россияне атаковали в Черном море катера и буксир ВМС Украины и взяли в плен 24 украинских моряков, президент и Верховная Рада ввели в 10 приграничных областях режим военного положения .
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