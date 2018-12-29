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Меркель просит Путина освободить пленных украинских моряков

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель призвала президента России Владимира Путина освободить из-под стражи украинских моряков, которые были захвачены российской стороной вблизи Керченского пролива в конце ноября 2018 года

Об этом, в частности, шла речь во время телефонного разговора между представителями двух государств, состоявшегося в пятницу, 28 декабря, сообщила официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер на своей странице в Twitter.

Также Меркель поприветствовала договоренность об установлении "новогоднего перемирия" на Востоке Украины, которая была достигнута 27 декабря в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе. Это перемирие началось 29 декабря.

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Кроме того, Меркель и Путин обсудили ситуацию в Сирии, сойдясь во мнении, что дальнейший процесс политического урегулирования в этой стране требует "энергичного продвижения". Темами их беседы стали также создание комитета по разработке конституции Сирии и объявленный президентом США Дональдом Трампом вывод американских войск из этой страны, добавляет DW .

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