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Земан требует от Чехии осудить "восхваление военных преступников Украиной"


фото: stars24.cz
Известный благодаря своей подчеркнуто пророссийской позицией президент Чехии Милош Земан "публично призывал, чтобы Прага официально выразила протест против возвеличивания военных преступников Украиной"

Об этом заявил его пресс-секретарь Иржи Овчачек, передает Радио Свобода .

По его словам, Министерство иностранных дел Чехии, в частности, его глава Томаш Петршичек, "(в ответ - ред.) о чествовании бандеровцев в Украине боязливо молчит".

"Если бы это происходило в России, то выдавались бы тысячи различных заявлений. Позор!" - говорится в заявлении Овчачка.

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Зато упомянутый ним Петршичек считает, что Украина должна сама разобраться со своей историей.

"Украина должна будет сама справиться с болезненными местами истории. Для этого она должна получить необходимое время. Я об этом буду говорить со своими коллегами во время визита в Украину в начале следующего года", - отметил глава чешского МИД.

 

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