 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Порошенко подписал закон о предоставлении статуса ветеранов войны воинам ОУН и УПА


фото: censor.net.ua
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о признании ветеранов ОУН и УПА участниками боевых действий

Об этом сообщает УНИАН .

Порошенко подписал закон "О внесении изменений в Закон Украины" О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты "по усилению социальной защиты участников борьбы за независимость Украины в XX веке" (№8519).

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады. В профиле законопроекта указано, что документ был возвращен с подписью от президента 22 декабря.

Верховная Рада Украины приняла законопроект №8519 6 декабря. За это решение проголосовали 236 народных депутатов из 326, зарегистрированных в сессионном зале.

  • Напомним, 22 декабря президент Украины Петр Порошенко подписал закон о названии религиозных организаций, руководящий центр которых находится на территории государства-агрессора.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 декабря, 2018 воскресенье

больше новостей

23 декабря, 2018 воскресенье

22 декабря, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать