Порошенко подписал закон о предоставлении статуса ветеранов войны воинам ОУН и УПА

23 декабря, 2018, 15:14

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о признании ветеранов ОУН и УПА участниками боевых действий

Об этом сообщает УНИАН .

Порошенко подписал закон "О внесении изменений в Закон Украины" О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты "по усилению социальной защиты участников борьбы за независимость Украины в XX веке" (№8519).

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады. В профиле законопроекта указано, что документ был возвращен с подписью от президента 22 декабря.

Верховная Рада Украины приняла законопроект №8519 6 декабря. За это решение проголосовали 236 народных депутатов из 326, зарегистрированных в сессионном зале.