Порошенко подписал закон о предоставлении статуса ветеранов войны воинам ОУН и УПА
23 декабря, 2018, 15:14
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о признании ветеранов ОУН и УПА участниками боевых действий
Об этом сообщает УНИАН .
Порошенко подписал закон "О внесении изменений в Закон Украины" О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты "по усилению социальной защиты участников борьбы за независимость Украины в XX веке" (№8519).
Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады. В профиле законопроекта указано, что документ был возвращен с подписью от президента 22 декабря.
Верховная Рада Украины приняла законопроект №8519 6 декабря. За это решение проголосовали 236 народных депутатов из 326, зарегистрированных в сессионном зале.
- Напомним, 22 декабря президент Украины Петр Порошенко подписал закон о названии религиозных организаций, руководящий центр которых находится на территории государства-агрессора.
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