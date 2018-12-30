Евросоюз не будет пытаться удержать Британию от Brexit, - Юнкер
30 декабря, 2018, 15:32
Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что ЕС не намерен удерживать Великобританию от Brexit
Об этом сообщает "Общественное" .
Европейский союз не будет удерживать Великобританию и хочет начать обсуждение будущих связей, как только британский парламент утвердит соглашение о Brexit.
"Намекали, что наша цель - сохранить Соединенное Королевство в ЕС всеми возможными способами. Это не наше намерение. Все, что мы хотим, это ясности в отношении наших будущих отношений. И мы уважаем результат референдума", - сказал Юнкер.
В то же время, министр внешней торговли Великобритании Лиам Фокс заявил, что есть вероятность, что парламент остановит процесс выхода из ЕС.
Официально датой выхода Великобритании из ЕС 29 марта 2019 года.
- Как известно, Великобритания так и не смогла ратифицировать соглашение о Brexit. Голосование за этот документ должнобыло пройти 11 декабря, однако Мэй перенесла его неопределенный срок.
- 18 декабря на заседании правительство Великобритании решило нарастить подготовку к варианту, предполагающему выход страны из Евросоюза без соглашения с Брюсселем.
- Напомним, 19 декабря Европейская комиссия разработала и представила план мероприятий на случай выхода Великобритании из Европейского Союза (Brexit) без соглашения.
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