 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Евросоюз не будет пытаться удержать Британию от Brexit, - Юнкер


фото: rbc.ua
Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что ЕС не намерен удерживать Великобританию от Brexit

Об этом сообщает "Общественное" .

Европейский союз не будет удерживать Великобританию и хочет начать обсуждение будущих связей, как только британский парламент утвердит соглашение о Brexit.

"Намекали, что наша цель - сохранить Соединенное Королевство в ЕС всеми возможными способами. Это не наше намерение. Все, что мы хотим, это ясности в отношении наших будущих отношений. И мы уважаем результат референдума", - сказал Юнкер.

В то же время, министр внешней торговли Великобритании Лиам Фокс заявил, что есть вероятность, что парламент остановит процесс выхода из ЕС.

Официально датой выхода Великобритании из ЕС 29 марта 2019 года.

  • Как известно, Великобритания так и не смогла ратифицировать соглашение о Brexit. Голосование за этот документ должнобыло пройти 11 декабря, однако Мэй перенесла его неопределенный срок.
  • 18 декабря на заседании правительство Великобритании решило нарастить подготовку к варианту, предполагающему выход страны из Евросоюза без соглашения с Брюсселем.
  • Напомним, 19 декабря Европейская комиссия разработала и представила план мероприятий на случай выхода Великобритании из Европейского Союза (Brexit) без соглашения.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 декабря, 2018 воскресенье

больше новостей

30 декабря, 2018 воскресенье

29 декабря, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать