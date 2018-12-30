Евросоюз не будет пытаться удержать Британию от Brexit, - Юнкер

30 декабря, 2018, 15:32

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что ЕС не намерен удерживать Великобританию от Brexit

Об этом сообщает "Общественное" .

Европейский союз не будет удерживать Великобританию и хочет начать обсуждение будущих связей, как только британский парламент утвердит соглашение о Brexit.

"Намекали, что наша цель - сохранить Соединенное Королевство в ЕС всеми возможными способами. Это не наше намерение. Все, что мы хотим, это ясности в отношении наших будущих отношений. И мы уважаем результат референдума", - сказал Юнкер.

В то же время, министр внешней торговли Великобритании Лиам Фокс заявил, что есть вероятность, что парламент остановит процесс выхода из ЕС.

Официально датой выхода Великобритании из ЕС 29 марта 2019 года.