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Евросоюз начал подготовку к Brexit без соглашения


фото: dpa
Европейская комиссия разработала и представила 19 декабря план мероприятий на случай выхода Великобритании из Европейского Союза (Brexit) без соглашения

Об этом сообщает DW .

Предусмотрено 14 мероприятий, необходимых для ограничения вреда, который может быть вызван реализацией сценария "без соглашения", отмечается в заявлении ЕК.

Прежде всего речь идет о торговле, транспортном сообщении и финансовой сфере. В случае Brexit "без соглашения" согласованный ранее переходный период до 2020 года отменяется, что может вызвать проблемы для более трех миллионов граждан ЕС, проживающих в Великобритании, а также для миллиона британцев в Евросоюзе. ЕК выступает за то, чтобы государства-члены ЕС согласовали предоставление статуса подданным Великобритании для согласования социальных выплат и медицинского страхования. Соответствующих шагов Брюссель ожидает и от Лондона.

Для сохранения бесперебойного авиасообщения после 29 марта 2019 года Брюссель гарантирует осуществление перелетов, если Великобритания обеспечит принятие самолетов европейских авиакомпаний. В случае введения Евросоюзом после Brexit по Великобритании пошлин, предусмотренных правилами ВТО, ЕК призывает таможенные органы стран-членов уже сейчас логистически готовиться для их взымания. В Еврокомиссии в то же время отметили, что надеются на ратификацию Лондоном проекта соглашения о Brexit, согласованного ранее.

На вчерашнем заседании правительство Великобритании решил нарастить подготовку к варианту, предполагающему выход страны из Евросоюза без соглашения с Брюсселем

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок также заявил, что он распорядился полностью спланировать действия Национальной службы здравоохранения на случай выхода Британии без соглашения.

Как известно, Великобритания так и не смогла ратифицировать соглашение о Brexit. Голосование за этот документ должно было пройти 11 декабря, однако Мэй перенесла его неопределенный срок.

Официально датой выхода Великобритании из ЕС является 29 марта 2019 года.

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