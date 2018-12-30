29 декабря на фронте: трех оккупантов уничтожено и еще трое ранены
Об этом Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).
"29 декабря российские оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня. При этом случаев применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, не зафиксировано ... За прошедшие сутки ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", - отмечают украинские военные.
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Позиции украинских войск были обстреляны из гранатометов, различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Железное на Горловском направлении, вокруг поселков Новомихайловка, Опросное на Донецком направлении и в населенных пунктах Гнутово, Водяное на Мариупольском направлении.
"В течение текущих суток (30 декабря - ред.) враг огонь не открывал. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет" - подытожили в штабе ООС.
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