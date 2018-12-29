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МВД закажет 20 пограничных катеров совместного производства Украины и Франции, - Аваков


фото: kostvlada.org
Министерство внутренних дел Украины в следующем году предложит правительству проект по изготовлению на украинском предприятии в сотрудничестве с французской компанией около 20 пограничных кораблей для усиления охраны морских границ

Таким образом министерство планирует полностью перестроить систему контроля и охраны морских границ, заявил глава ведомства Арсен Аваков в интервью Интерфакс-Украина .

"Наши корабельные парки не обновлялись десятки лет! Поэтому в 2019 году мы будем предлагать правительству проект, аналогичный вертолетному, чтобы радикально решить вопрос присутствия наших пограничных кораблей", - сообщил глава МВД.

Аваков отметил, что планируется заказать около 20 современных пограничных катеров 32-35 метров.

"Их будут составлять на одном из наших заводов в сотрудничестве с одной из ведущих французских компаний - с высокой степенью локализации проекта в Украине", - уточнил министр.

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