МВД закажет 20 пограничных катеров совместного производства Украины и Франции, - Аваков
29 декабря, 2018, 14:50
Министерство внутренних дел Украины в следующем году предложит правительству проект по изготовлению на украинском предприятии в сотрудничестве с французской компанией около 20 пограничных кораблей для усиления охраны морских границ
Таким образом министерство планирует полностью перестроить систему контроля и охраны морских границ, заявил глава ведомства Арсен Аваков в интервью Интерфакс-Украина .
"Наши корабельные парки не обновлялись десятки лет! Поэтому в 2019 году мы будем предлагать правительству проект, аналогичный вертолетному, чтобы радикально решить вопрос присутствия наших пограничных кораблей", - сообщил глава МВД.
Аваков отметил, что планируется заказать около 20 современных пограничных катеров 32-35 метров.
"Их будут составлять на одном из наших заводов в сотрудничестве с одной из ведущих французских компаний - с высокой степенью локализации проекта в Украине", - уточнил министр.
- Напомним, правоохранители, пограничники и спасатели получат 55 вертолетов из Франции .
- 20 декабря первые из них уже вылетели в Украину .
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