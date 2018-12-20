В Украине вылетели первых вертолета Airbus для МВД

20 декабря, 2018, 13:20

Вертолеты французской компании Airbus Helicopters летят в Украину из Германии

Об этом 20 декабря сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Twitter.

"Первые Airbus Helicopters летят к нам! Крепчаем!" - написал Аваков и выложил видео вертолетов.

Отметим, Airbus Helicopters - это первые вертолеты французской компании, которые производятся для органов системы МВД Украины.

Заместитель председателя Нацполиции Игорь Купранец добавил, что вертолеты Airbus Н-145 оснащены инфракрасными камерами, которые позволяют осуществлять поиски в темное время суток.

Всего до конца этого года поступят четыре вертолета для ГСЧС и Нацгвардии .