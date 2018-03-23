Украина закупит 55 вертолетов французского производства для спасателей МВД

23 марта, 2018, 18:52

Вертолетный парк украинского МВД пополнится на 55 вертолетов французской компании "Airbus Helicopters"

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

23 марта Украина и Франция подписала Заявление о намерениях по развитию двустороннего сотрудничества между Министерством внутренних дел Украины и Министерством Европы и иностранных дел Франции.

"Франция для Украины является надежным стратегическим партнером. Хочу также отметить позицию Франции по мирному урегулированию российской агрессии. Твердо верю, что наши совместные усилия заставят Россию вернуться к цивилизованному демократическому миру и восстановить территориальную целостность нашей страны”, - заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

В рамках сотрудничества украинское министерство внутренних дел закупит 55 машин французского производства, первые прибудут в Украину уже в этом году.

Вертолеты французского производства будут помогать нести службу Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, Нацгвардии, Нацполиции и Госпогранслужбе. МВД планирует получить вертолеты трех моделей - Н145, Н125 и Н225.

Н125 – превышает другие одномоторные вертолеты по производительности и универсальности, не требует высокого уровня обслуживания и демонстрирует высокие показатели работы в высокогорье.

Н145 – имеет высокую степень эксплуатационной готовности и гибкости, особенно в условиях жаркого климата и в высокогорье.

Н225 – обладает самыми высокими в отрасли характеристиками скорости, дальности полета, загрузки и надежности в категории 11-тонных двухдвигательных машин.