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Запрет на въезд мужчинам из России снят, но контроль усилен, - Слободян

Мужчин из РФ будут проверять в усиленном режиме

Об этом заявил представитель ГПСУ Олег Слободян изданию "Гордон" .

"Военное положение не продлили - значит, угроза вторжения российских войск снизилась. Впрочем вопрос обеспечения безопасности на границе прежнему актуален. Поэтому мы продолжаем охранять границу в усиленном режиме. Используя опыт военного положения, осуществляем повышенный контроль над въездом иностранцев в Украину. Особое внимание мы обращаем на граждан 70-ти стран из перечня миграционного риска, въезжающих в Украину. Россия здесь на первом месте. Запрет на въезд мужчинам из РФ снят. Но Госпогранслужба и дальше будет проводить контроль второй линии со всеми гражданами России, уточняя цель их визита в Украину", - заявил Слободян.

Он подчеркнул, что гражданам России, кроме загранпаспорта, могут понадобиться и другие документы, подтверждающие цель визита в Украину.

Он отметил, что если человек едет в Украину для участия в каких-либо культурных или спортивных мероприятиях и никогда не нарушал украинского законодательства при въезде в оккупированный Крым, то ГПС позволит ему попасть в Украину.

Ранее сообщалось, что СНБО продлила запрет въезда для россиян-мужчин.

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