СНБО продлила запрет въезда для россиян-мужчин
26 декабря, 2018, 22:46
Совет нацбезопасности и обороны продлила запрет въезда в Украину граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет
Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает пресс-служба МВД.
"Принимая во внимание сложную ситуацию безопасности, все органы системы МВД продолжают работать в усиленном варианте несения службы. В том числе, решением СНБО продлено действие ограничительных мер Госпогранслужбы на въезд в Украину мужчин - граждан России", - сообщил Яровой.
Чиновник отметил, что с начала введения военного положения в Украинеу не пустили 1616 граждан РФ, в том числе в областях, где было введено военное положение, - 866 россиян. Россия взамен не пустила 351 гражданина Украины.
- Напомним, с введением военного положения Украины закрыла въезд мужчинам-россиянам в возрасте от 16 до 60 лет.
- 26 декабря в Украине завершилось военное положение .
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