В Украине закончилось военное положение, - Порошенко
Об этом он заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.
"Сейчас ровно 14 часов, и сейчас прекращается военное положение. Это мое принципиальное решение. Оно основывается на анализе всех составляющих текущей ситуации безопасности в государстве. Несмотря на то, что ситуация вокруг Украины не сильно изменилась", - сказал он.
Порошенко отметил, что за время военного положения оборонительные возможности ВСУ и других подразделений сектора обороны получили абсолютно другое измерение. Проведена огромная работа по передислокации, сокращение сроков боевого слаживания, доукомплектации за счет резервов первой очереди, поставок озброенння
"К сожалению, не все удалось. Не смогли вернуть домой 24 моряка военно-морских сил Украины. Но я хочу передать слова поддержки президента Верховного главнокомандующего, членов Совета национальной безопасности и обороны и украинского народа. Украина сегодня с вами, ребята", - сказал Порошенко.
- Напомним, в воскресенье, 25 ноября, украинские военные корабли осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О своих намерениях они, согласно международным нормам, сообщили другую сторону. Однако, вместо того, чтобы обеспечить прохождение через Керченский пролив, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ .
- Вскоре российские пограничные корабли типа "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" "совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины".
- ФСБ заявила о "провокации" Украины в "российских территориальных водах" .
- Впоследствии командование Военно-морского флота Украины подтвердило захват украинских кораблей российскими спецназовцами.
- Верховная Рада проголосовала за проект Закона об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине".
- 28 ноября "Суд" оккупированного Крыма арестовал 24 захваченных в плен Россией украинских моряка.
- Мининфраструктуры заявил, что Россия искусственно блокирует проход судов через Керченский пролив, а угроза закрытия Азовского моря является весьма реальной.
- 17 декабря президент Украины Петр Порошенко рассказал, почему ввел военное положение.
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