В Украине закончилось военное положение, - Порошенко

26 декабря, 2018, 14:09

26 декабря в 14:00 президент Петр Порошенко заявил об окончании военного положения в Украине

Об этом он заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Сейчас ровно 14 часов, и сейчас прекращается военное положение. Это мое принципиальное решение. Оно основывается на анализе всех составляющих текущей ситуации безопасности в государстве. Несмотря на то, что ситуация вокруг Украины не сильно изменилась", - сказал он.

Порошенко отметил, что за время военного положения оборонительные возможности ВСУ и других подразделений сектора обороны получили абсолютно другое измерение. Проведена огромная работа по передислокации, сокращение сроков боевого слаживания, доукомплектации за счет резервов первой очереди, поставок озброенння

"К сожалению, не все удалось. Не смогли вернуть домой 24 моряка военно-морских сил Украины. Но я хочу передать слова поддержки президента Верховного главнокомандующего, членов Совета национальной безопасности и обороны и украинского народа. Украина сегодня с вами, ребята", - сказал Порошенко.