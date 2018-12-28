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За три дня НБУ ослабил гривню на 42 копейки

На субботу, 29 декабря, Национальный банк Украины установил официальный валютный курс на уровне 27,69 грн/$, 31,71 грн/евро и 3,98 грн за 10 российских рублей

Об этом сообщает сайт НБУ.

28 декабря валютный курс составил 27,46 грн/$, 31,24 грн/евро и 3,99 грн за 10 российских рублей.

На наличном рынке 28 декабря по состоянию на 19:55, по данным финансового портала "Минфин", доллар в среднем покупают по 27,84 грн, продают - по 28,00 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 27,8 до 28,05 грн/$, продажи - в пределах 27,9-28,5 грн/$.

На четверг, 27 декабря, НБУ устанавливал стоимость доллара на уровне 27,27 грн, евро - 31,11 грн, 10 рублей - 3,96 грн. Таким образом, гривня по курсу НБУ на протяжении 3 дней подешевела относительно доллара на 42 копейки.

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