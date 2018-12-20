НБУ укрепил гривню к доллару на 13 копеек

20 декабря, 2018, 08:57

Национальный банк Украины установил официальный валютный курс на уровне 27,72 грн/$, 31,61 грн/евро и 4,13 грн за 10 российских рублей

Об этом сообщает сайт НБУ.

На наличном рынке 20 декабря по состоянию на 8:55, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 27,8 грн, продают - по 27,87 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 27,71 до 28,05 грн/$, продажи - в пределах 27,84-28,25 грн/$.

Накануне, 19 декабря официальный валютный курс составил 27,85 грн / $, 31,68 грн / евро и 4,17 грн за 10 российских рублей.