Трамп пригрозил полным закрытием границы с Мексикой

28 декабря, 2018, 15:17

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что власть будет вынуждена полностью закрыть южную границу страны в случае, если представители Демократической партии не поддержат финансирование строительства стены

Об этом он написал в Twitter .

Глава США также требует от демократов изменить "бессмысленные иммиграционные законы".

"Мы будем вынуждены полностью закрыть южную границу, если демократы-обструкционисты не дадут нам денег на строительство стены, а также не изменят бессмысленные иммиграционные законы, которыми обременена наша страна", - написал Трамп.

We will be forced to close the Southern Border entirely if the Obstructionist Democrats do not give us the money to finish the Wall & also change the ridiculous immigration laws that our Country is saddled with. Hard to believe there was a Congress & President who would approve! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 декабря 2018 г.