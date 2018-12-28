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Трамп пригрозил полным закрытием границы с Мексикой


фото: REUTERS
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что власть будет вынуждена полностью закрыть южную границу страны в случае, если представители Демократической партии не поддержат финансирование строительства стены

Об этом он написал в Twitter .

Глава США также требует от демократов изменить "бессмысленные иммиграционные законы".

"Мы будем вынуждены полностью закрыть южную границу, если демократы-обструкционисты не дадут нам денег на строительство стены, а также не изменят бессмысленные иммиграционные законы, которыми обременена наша страна", - написал Трамп.

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