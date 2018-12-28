Трамп пригрозил полным закрытием границы с Мексикой
28 декабря, 2018, 15:17
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что власть будет вынуждена полностью закрыть южную границу страны в случае, если представители Демократической партии не поддержат финансирование строительства стены
Об этом он написал в Twitter .
Глава США также требует от демократов изменить "бессмысленные иммиграционные законы".
"Мы будем вынуждены полностью закрыть южную границу, если демократы-обструкционисты не дадут нам денег на строительство стены, а также не изменят бессмысленные иммиграционные законы, которыми обременена наша страна", - написал Трамп.
We will be forced to close the Southern Border entirely if the Obstructionist Democrats do not give us the money to finish the Wall & also change the ridiculous immigration laws that our Country is saddled with. Hard to believe there was a Congress & President who would approve!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 декабря 2018 г.
- Напомним, Трамп пообещал сделать стену на границе с Мексикой "красивой и художественно оформленной" и анонсировал, что правительство США не заработает, пока Конгресс не согласует средства на строительство стены.
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