Трамп обещает сделать стену на границе с Мексикой "красивой и художественно оформленной"

19 декабря, 2018, 10:58

Президент США Дональд Трамп заявил, что стена, которую он собирается построить на границе с Мексикой, будет не бетонной, а выполненной из художественно оформленных стальных рельсов

Об этом Трамп написал во вторник на своей странице в Twitter.

"Демократы говорят громко и ясно, что они не хотят строить бетонную стену, но мы не строим бетонную стену, мы сделаем ее с художественно оформленных стальных рельсов, чтобы вы могли легко видеть сквозь нее", - отметил американский президент.

По его словам, это будет "красиво" и "обеспечит стране безопасность, которую заслуживают наши граждане".

.... It will be beautiful and, at the same time, give our Country the security that our citizens deserve. It will go up fast and save us BILLIONS of dollars a month once completed! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 декабря 2018 г.

Ранее лидер демократической фракции в палате представителей Нэнси Пелоси отвергла идею оплаты возведения пограничной стены на мексиканской границе. По ее словам, большинство демократов считают стену "аморальной, неэффективной и дорогой".

В то же время Трамп убежден, что строительство стены принесет большую выгоду.