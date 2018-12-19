 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Трамп обещает сделать стену на границе с Мексикой "красивой и художественно оформленной"


фото: REUTERS
Президент США Дональд Трамп заявил, что стена, которую он собирается построить на границе с Мексикой, будет не бетонной, а выполненной из художественно оформленных стальных рельсов

Об этом Трамп написал во вторник на своей странице в Twitter.

"Демократы говорят громко и ясно, что они не хотят строить бетонную стену, но мы не строим бетонную стену, мы сделаем ее с художественно оформленных стальных рельсов, чтобы вы могли легко видеть сквозь нее", - отметил американский президент.

По его словам, это будет "красиво" и "обеспечит стране безопасность, которую заслуживают наши граждане".

Ранее лидер демократической фракции в палате представителей Нэнси Пелоси отвергла идею оплаты возведения пограничной стены на мексиканской границе. По ее словам, большинство демократов считают стену "аморальной, неэффективной и дорогой".

В то же время Трамп убежден, что строительство стены принесет большую выгоду.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 декабря, 2018 среда

больше новостей

19 декабря, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать