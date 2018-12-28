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KAZKA перепела свой хит "Плакала" на английском

Популярная украинская группа KAZKA презентовала английскую версию своего известного хита "Плакала"

Видео опубликовали на канале группы в YouTube.

За 2 часа с момента публикации видео собрало почти 20 тысяч просмотров и 2 тысячи "лайков". В переводе хит получил название "Cry".

На видео солистка группы Александра Зарецкая в красной одежде и шляпе с нарисованными под глазами слезами.

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