KAZKA перепела свой хит "Плакала" на английском

28 декабря, 2018, 16:01

Популярная украинская группа KAZKA презентовала английскую версию своего известного хита "Плакала"

Видео опубликовали на канале группы в YouTube.

За 2 часа с момента публикации видео собрало почти 20 тысяч просмотров и 2 тысячи "лайков". В переводе хит получил название "Cry".

На видео солистка группы Александра Зарецкая в красной одежде и шляпе с нарисованными под глазами слезами.