KAZKA перепела свой хит "Плакала" на английском
28 декабря, 2018, 16:01
Популярная украинская группа KAZKA презентовала английскую версию своего известного хита "Плакала"
Видео опубликовали на канале группы в YouTube.
За 2 часа с момента публикации видео собрало почти 20 тысяч просмотров и 2 тысячи "лайков". В переводе хит получил название "Cry".
На видео солистка группы Александра Зарецкая в красной одежде и шляпе с нарисованными под глазами слезами.
- Напомним, недавно "Плакала" группы KAZKA перевели на русский : музыканты считают это признанием.
- Впервые чарт украинской YouTube возглавила украиноязычная песня . Ею стала песня "плакали" группы KAZKA, которая набрала в YouTube 10,5 млн. просмотров и перегнала песни русскоязычных исполнителей
- Также песня "Плакала" попала на девятое место мирового чарта Shazam.
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