Песня украинской группы попала в топ-10 глобального чарта Shazam
11 октября, 2018, 18:05
Песня "Плакала" украинского проекта KAZKA попала на девятую строчку мирового чарта Shazam
Рейтинг самых популярных песен публикуют на сайте Shazam.
Всего в рейтинге появляется 100 треков. Песня “Плакала” заняла 9 место. В украинском топ-100 песня находится на второй строчке: ее опередил трек In My Mind исполнителей Dynoro & Gigi d'agostino.
Стоит отметить, что украиноязычная песня группы KAZKA заняла первые места в российском, белорусском и казахстанском чартах.
Это первый случай в истории украинской музыки, когда песня на украинском языке вызывает такой резонанс.
- Напомним, впервые чарт украинского YouTube возглавила украиноязычная песня "ПЛАКАЛА" группы KAZKA, которая набрала в YouTube 10,5 млн просмотров и перегнала песни русскоязычных исполнителей.
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