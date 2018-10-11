Песня украинской группы попала в топ-10 глобального чарта Shazam

11 октября, 2018, 18:05

Песня "Плакала" украинского проекта KAZKA попала на девятую строчку мирового чарта Shazam

Рейтинг самых популярных песен публикуют на сайте Shazam.

Всего в рейтинге появляется 100 треков. Песня “Плакала” заняла 9 место. В украинском топ-100 песня находится на второй строчке: ее опередил трек In My Mind исполнителей Dynoro & Gigi d'agostino.

Стоит отметить, что украиноязычная песня группы KAZKA заняла первые места в российском, белорусском и казахстанском чартах.

Это первый случай в истории украинской музыки, когда песня на украинском языке вызывает такой резонанс.