Украинская группа KAZKA - на вершине YouTube-чарта. Кто это такие
Кто такие группа KAZKA
KAZKA - это киевский проект, который сначала состоял из вокалистки Александры Зарицкой и мультиинструменталиста Никиты Будаша. Последний также является аранжировщиком и звукорежиссером.
Саша с самого детства занималась танцами, но решила бросить их, так как не любила контроль. То, что умеет петь, открыла неожиданно для себя.
Впервые она вышла на сцену в 10 классе, и после этого с друзьями часто ходила в караоке-бары. Друзья говорили Саше, что она хорошо поет, и после этого она начала заниматься вокалом интенсивнее.
Фото: Styler RBC
Когда певица переехала из Одессы в Киев, то познакомилась с Никитой. Он стал аранжировщиком и звукорежиссером их проекта.
Позже группе понадобился еще один музыкант для записи песен и концертов, поэтому к ним присоединился буковинец Дмитрий Мазуряк. Он играет на разных народных инструментах еще с детства. Первой стала сопилка, потом научился играть на трембите, цимбалах и других инструментах. В его коллекции уже собралось большее 50 инструментов, среди которых не только украинские.
С дуэтом Дмитрий познакомился во время своей лекции о музыкальных инструментах в Музее Грушевского.
Группа пишет музыку в стиле experimental pop с элементами электро-фолка. Все песни KAZKA выполняет исключительно на украинском языке.
Первый "святой" хит
"Ой, мамо, на свята я не була свята". С песни "Свята" KAZKA начал собирать свои миллионы просмотров и тысячи лайков в соцсетях. Это трек был дебютом группы: его выпустили весной 2017 года.
"Свята" сразу подняла киевский проект на верхушки чартов. Группа стала "Открытием года 2017" по версии музыкальной премии YUNA и «Дебютом года 2017" в издании Karabas Live. "Святая" также стала "Лучшей песней поп-группы" и "Лучшим дебютом" по версии радиостанции Страна ФМ.
На YouTube песня собрала 9,4 млн просмотров, до сих пор держится в 30-ке самых популярных песен в Украине.
Со "Святой" группа пошла на "Х-фактор 8", но оставила шоу на 5-м эфире.
Их это не смутило, поэтому сразу после "вылета" KAZKA представила "Дива". В день премьеры трек взлетел на первую строчку топ-чарта iTunes. С "Дивами" группа решила покорить новую сцену: KAZKA стала участником Национального отбора Евровидения-2018.
Дебютный альбом - верхушка чарта YouTube
Хотя пройти отбор не удалось, группа не расстроился и подготовил дебютную пластинку KARMA. В нее вошли новые и уже хитовые треки группы.
Альбом открывает одноименная песня "КАРМА" с восточным звучанием. Так группа намекает, что работает в разных стилях и готова к экспериментам.
"Мы работаем в разных этнических стилях. Не только в украинском. Поэтому мы и открываем альбом а-ля индийской песней, чтобы люди это поняли. У нас нет акцента на том, что мы делаем именно украинское. У нас-то и мелодий таковых нет в песнях. Дима играет не только на украинских, но и на китайских, и разных других инструментах ", - рассказали музыканты в одном из интервью.
Также в альбом попала песня "Мовчати" группы "Скрябин". По словам участников KAZKA, этой песни очень не хватало их альбома. "Мовчати" дополнила пластинку и стала одним из разделов, которого так не хватало.
Именно в этот альбом вошла песня "Плакала".
Всего в пластинку вошло 10 треков. Альбом KARMA можно послушать на iTunes, Google Play Music и Deezer.
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