Россия на предложение Украины по освобождению заложников снова хлопнула дверью
Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ по мирному урегулированию ситуации в Донбассе Ирина Геращенко в Facebook.
"Украинская сторона поставила перед представителем РФ вопрос немедленного освобождения пленных моряков и захваченных русскими суден. Ответ был традиционно хамским - в этот момент россияне встали и вышли из зала, где проводилась скайп-конференция. Украинская сторона уже проинформировала партнеров по нормандскому формату о недопустимом поведении российских представителей, которіе буквально убегают от обсуждения любых вопросов, связанных с провокацией на Азове", - написала она после видеоконференции безопасности группы ТКГ.
Геращенко отметила, что украинская сторона остро потребовала провести 29 декабря видеоконференцию гуманитарной подгруппы с одним вопросом освобождения заложников и политзаключенных.
"Украинская сторона заявила, что готова обсуждать каждую фамилию в каждом списке, чтобы сблизить позиции и выйти на компромиссный вариант. Мы готовы к шагам в формате 1-1, 2-2, любых форм и форматов, лишь бы разморозить вопрос освобождения. Мы настаиваем, что все стороны, если есть на то политическая воля, могут осуществить большое освобождение до Рождества, до 7 января 2019 года. Мы готовы сделать это 5 января и предложили формулы. Россияне заблокировали и это предложение, категорически отказавшись от скайп-конференции по вопросам освобождения заложников. Им плевать на своих российских граждан в украинских тюрьмах. К сожалению, они не отдают наших. И это требует новых санкций, по-моему, персональных, против причастных к террору в отношении политзаключенных, и вообще против РФ", - отметила она.
- Напомним, Россия отказалась менять своих граждан, отбывающих наказание за тяжкие преступления в украинских тюрьмах, на украинских заключенных в российских тюрьмах.
- В Кремле заявили о разных подходах России и Украины к обмену "всех на всех".
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