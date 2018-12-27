Россия на предложение Украины по освобождению заложников снова хлопнула дверью

27 декабря, 2018, 16:26

Украинская сторона вновь поставила перед представителем РФ вопрос немедленного освобождения пленных моряков и захваченных россиянами суден

Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ по мирному урегулированию ситуации в Донбассе Ирина Геращенко в Facebook.

"Украинская сторона поставила перед представителем РФ вопрос немедленного освобождения пленных моряков и захваченных русскими суден. Ответ был традиционно хамским - в этот момент россияне встали и вышли из зала, где проводилась скайп-конференция. Украинская сторона уже проинформировала партнеров по нормандскому формату о недопустимом поведении российских представителей, которіе буквально убегают от обсуждения любых вопросов, связанных с провокацией на Азове", - написала она после видеоконференции безопасности группы ТКГ.

Геращенко отметила, что украинская сторона остро потребовала провести 29 декабря видеоконференцию гуманитарной подгруппы с одним вопросом освобождения заложников и политзаключенных.

"Украинская сторона заявила, что готова обсуждать каждую фамилию в каждом списке, чтобы сблизить позиции и выйти на компромиссный вариант. Мы готовы к шагам в формате 1-1, 2-2, любых форм и форматов, лишь бы разморозить вопрос освобождения. Мы настаиваем, что все стороны, если есть на то политическая воля, могут осуществить большое освобождение до Рождества, до 7 января 2019 года. Мы готовы сделать это 5 января и предложили формулы. Россияне заблокировали и это предложение, категорически отказавшись от скайп-конференции по вопросам освобождения заложников. Им плевать на своих российских граждан в украинских тюрьмах. К сожалению, они не отдают наших. И это требует новых санкций, по-моему, персональных, против причастных к террору в отношении политзаключенных, и вообще против РФ", - отметила она.