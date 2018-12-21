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В Кремле прокомментировали обмен пленными, которого Украина так долго добивается


фото: kremlin
В Кремле заявили о разных подходах России и Украины к обмену "всех на всех"

Об этом сказал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.

"Россия давно выступает инициатором того, чтобы провести обмен "всех на всех". Но существует разница в подходах и в Москве, и в Киеве в квалификации тех, кто находится в Москве, и тех, кто находится в Киеве - кем считать этих людей. Отсюда происходит нестыковка в количестве людей и в количестве тех, кого предлагается менять "всех на всех", - заявил он.

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