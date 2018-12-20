Марчук: В России отказались от обмена пленными до конца года
Об этом на брифинге заявил представитель Украины в трехсторонней контактной группе Евгений Марчук, передает Еспресо.TV .
Украина в трехсторонней контактной группе предложила, чтобы обмен состоялся до Нового года, однако, Россия отказалась от этого предложения.
"Украина внесла предложение об обмене до Нового года: 23 российских граждан, отбывающих наказание за тяжкие преступления в тюрьмах Украины на 23 украинских заключенных в Московских тюрьмах. Россия отказалась", - отметил Марчук.
В свою очередь, украинская сторона предложила представителям ОРДЛО обменять 66 на 19. То есть, 66 россиян на 19 украинцев, находящихся в подвалах ОРДЛО. Они не согласились.
Украина согласилась на предложение "ЛНР" по обмену 8 на 33. Но позже, "ЛНР" отозвала это предложение. Марчук предположил, что представители "ЛДНР" еще не обсудили этот вопрос с Кремлем.
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