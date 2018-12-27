Непогода на Полтавщине: Укрзализныця назначила дополнительные электрички
27 декабря, 2018, 10:02
Укрзализныця назначила три дополнительных электропоезда в период с 27 по 29 декабря
Об этом сообщили в Полтавской облгосадминистрации, передает "УНИАН" .
"На период с 27.12.2018 по 29.12.2018 г. назначено три дополнительных электропоезда. В частности, №7001 сообщением Полтава-Южная-Гребенка отправлением из Полтавы в 14:40, прибытие на ст. Гребенка в 19:04; №7002 сообщением Гребенка -Полтава-Южная-Огульцы отправлением ст. Гребенка 00:38, прибытие на ст. Огульцы 6:20; №7003 сообщением Огульцы-Полтава-Южная отправлением ст. Огульцы в 6:58, прибытие на ст. Полтава-Южная в 8:41", - говорится в сообщении.
- Напомним, 26 декабря из-за пробок с 14:00 въезд в Полтавскую область закрыли для всех видов транспорта.
- На 27 декабря Укрзализныця назначила дополнительные поезда на Полтавщине из-за перекрытых трасс.
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