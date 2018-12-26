Непогода в Украине. Полтавщину закрыли для въезда всех типов транспорта

26 декабря, 2018, 12:47

Из-за пробок с 14:00 26 декабря въезд в Полтавскую область закрыт для всех видов транспорта

Об этом сообщает в Facebook Укравтодор.

Как отмечается, в настоящее время заторы ликвидированы на автомобильной дороге Р-42 Лубны-Миргород-Опошня и Т-17-16 Хорол-Семеновка-Кременчуг.

Сложная ситуация сохраняется на М-03 Киев-Харьков и на Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь.

"В связи с сохранением сложных погодных условий просим водителей временно воздержаться от поездок на дальние расстояния и быть особенно осторожными и внимательными в пути", - отмечают в Укравтодоре.