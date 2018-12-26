Укрзализныця назначила дополнительные поезда на Полтавщину из-за перекрытых трасс
Об этом сообщает пресс-служба железной дороги.
"В связи с закрытием проезда пассажирского, грузового и частного транзитного автотранспорта на дорогах государственного значения в Полтавской области, Укрзализныця приняла решение о назначении дополнительного поезда для перевозки граждан, которые пока не имеют возможности воспользоваться альтернативными видами транспорта", - говорится в сообщении.
27 декабря дополнительные поезда будут курсировать по маршруту Харьков - Полтава - Киев и обратно. Отправление из Харькова в 14:03, прибытие в Полтаву в 17:34, прибытие в Киев в 22:19.
В обратном направлении из Киева отправление в 6:53, прибытие в Полтаву в 12:26 и в Харьков в 15:02.
Укрзализныця отмечает, что в настоящее время в Полтавской области движение пригородных и пассажирских поездов осуществляется в штатном режиме.
Напомним, что из-за непогоды в четырех областях (Кировоградской, Полтавской, Черкасской и Днепропетровской) ограничили движение фур и общественного транспорта
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-