Укрзализныця назначила дополнительные поезда на Полтавщину из-за перекрытых трасс

26 декабря, 2018, 18:53

Из-за сложных погодных условий в Полтавской области закрыли въезд для всех видов автомобильного транспорта. Укрзализныця назначила на 27 декабря дополнительные поезда в этом направлении

Об этом сообщает пресс-служба железной дороги.

"В связи с закрытием проезда пассажирского, грузового и частного транзитного автотранспорта на дорогах государственного значения в Полтавской области, Укрзализныця приняла решение о назначении дополнительного поезда для перевозки граждан, которые пока не имеют возможности воспользоваться альтернативными видами транспорта", - говорится в сообщении.

27 декабря дополнительные поезда будут курсировать по маршруту Харьков - Полтава - Киев и обратно. Отправление из Харькова в 14:03, прибытие в Полтаву в 17:34, прибытие в Киев в 22:19.

В обратном направлении из Киева отправление в 6:53, прибытие в Полтаву в 12:26 и в Харьков в 15:02.

Укрзализныця отмечает, что в настоящее время в Полтавской области движение пригородных и пассажирских поездов осуществляется в штатном режиме.

Напомним, что из-за непогоды в четырех областях (Кировоградской, Полтавской, Черкасской и Днепропетровской) ограничили движение фур и общественного транспорта