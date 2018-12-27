Директора ГБР проверили на агентурную связь с другими государствами

27 декабря, 2018, 17:40

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба прошел психофизиологическое исследование с применением полиграфа

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что согласно законодательству, до поступления на службу, а также не реже одного раза в год, работники ГБР проходят проверку на полиграфе.

Первым психофизиологическое исследование с применением полиграфа прошел директор Государственного бюро расследований Роман Труба. Ему поставили более 100 вопросов, касающихся, в частности, причастности к совершению правонарушений, пребыванию на агентурной связи в спецслужбах другого государства, разглашению сведений, которые являются конфиденциальными.

"Отрицательной информации в отношении директора Бюро обнаружено не было", - говорится в сообщении.