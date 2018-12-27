Директора ГБР проверили на агентурную связь с другими государствами
27 декабря, 2018, 17:40
Директор Государственного бюро расследований Роман Труба прошел психофизиологическое исследование с применением полиграфа
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Отмечается, что согласно законодательству, до поступления на службу, а также не реже одного раза в год, работники ГБР проходят проверку на полиграфе.
Первым психофизиологическое исследование с применением полиграфа прошел директор Государственного бюро расследований Роман Труба. Ему поставили более 100 вопросов, касающихся, в частности, причастности к совершению правонарушений, пребыванию на агентурной связи в спецслужбах другого государства, разглашению сведений, которые являются конфиденциальными.
"Отрицательной информации в отношении директора Бюро обнаружено не было", - говорится в сообщении.
- Ранее сообщалось, что внешняя комиссия выбрала 27 победителей руководящего состава Бюро - директоров территориальных органов и руководителей управлений центрального аппарата. Согласно законодательству, они все должны были пройти проверку государственными органами власти.
- Конкурсная комиссия уничтожила полиграф-записи 27 кандидатов на руководящие должности в Государственное бюро расследований. Руководитель ГБР Роман Труба отказал конкурсной комиссии в рассмотрении вопроса о назначении этих кандидатов на должности.
- В июле Госбюро расследований объявило конкурс на более чем 40 руководящих должностей, среди которых руководители следственных отделов и заместители руководителей управлений.
- 27 ноября следователи Государственного бюро расследований уже зарегистрировали первые уголовные производства.
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