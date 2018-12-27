 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Директора ГБР проверили на агентурную связь с другими государствами

Роман Труба
Роман Труба
фото: radiosvoboda
Директор Государственного бюро расследований Роман Труба прошел психофизиологическое исследование с применением полиграфа

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что согласно законодательству, до поступления на службу, а также не реже одного раза в год, работники ГБР проходят проверку на полиграфе.

Первым психофизиологическое исследование с применением полиграфа прошел директор Государственного бюро расследований Роман Труба. Ему поставили более 100 вопросов, касающихся, в частности, причастности к совершению правонарушений, пребыванию на агентурной связи в спецслужбах другого государства, разглашению сведений, которые являются конфиденциальными.

"Отрицательной информации в отношении директора Бюро обнаружено не было", - говорится в сообщении.

  • Ранее сообщалось, что внешняя комиссия выбрала 27 победителей руководящего состава Бюро - директоров территориальных органов и руководителей управлений центрального аппарата. Согласно законодательству, они все должны были пройти проверку государственными органами власти.
  • Конкурсная комиссия уничтожила полиграф-записи 27 кандидатов на руководящие должности в Государственное бюро расследований. Руководитель ГБР Роман Труба отказал конкурсной комиссии в рассмотрении вопроса о назначении этих кандидатов на должности.
  • В июле Госбюро расследований объявило конкурс на более чем 40 руководящих должностей, среди которых руководители следственных отделов и заместители руководителей управлений.
  • 27 ноября следователи Государственного бюро расследований уже зарегистрировали первые уголовные производства.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 декабря, 2018 четверг

больше новостей

27 декабря, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать