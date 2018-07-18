27 победителей конкурса в ГБР пройдут спецпроверку

18 июля, 2018, 17:59

Решение о назначении 27 победителей конкурса на руководящие должности в Государственном бюро расследований будет принимать директор бюро Роман Труба после проведения проверки

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

"Речь идет о специальной проверке государственными органами власти. Также ожидаем информацию о победителях от Совета общественного контроля и экспертов от профильных организаций", - сказал Труба.

Он пояснил, что после завершения конкурса ГБР должен проверить каждого победителя.

"Мы следили за конкурсным отбором, но не имели полномочий вмешиваться, проверять информацию. Эта возможность была в наружной комиссии при собеседований", - добавил он.

По словам Трубы, информация будет тщательно проверяться, но "чьи-то выводы" не являются поводом для "единодушного согласования". Также комиссия на заседании объявила вторую волну конкурса на 44 руководящие должности.

На заседании 18 июля конкурсная комиссия отобрала 27 кандидатов на руководящие должности в Государственном бюро расследований. Утвержденный список комиссия передала на согласование директору ГБР.