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27 победителей конкурса в ГБР пройдут спецпроверку

Решение о назначении 27 победителей конкурса на руководящие должности в Государственном бюро расследований будет принимать директор бюро Роман Труба после проведения проверки

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

"Речь идет о специальной проверке государственными органами власти. Также ожидаем информацию о победителях от Совета общественного контроля и экспертов от профильных организаций", - сказал Труба.

Он пояснил, что после завершения конкурса ГБР должен проверить каждого победителя.

"Мы следили за конкурсным отбором, но не имели полномочий вмешиваться, проверять информацию. Эта возможность была в наружной комиссии при собеседований", - добавил он.

По словам Трубы, информация будет тщательно проверяться, но "чьи-то выводы" не являются поводом для "единодушного согласования". Также комиссия на заседании объявила вторую волну конкурса на 44 руководящие должности.

На заседании 18 июля конкурсная комиссия отобрала 27 кандидатов на руководящие должности в Государственном бюро расследований. Утвержденный список комиссия передала на согласование директору ГБР.

  • Напомним, что 22 ноября прошлого года на должность директора Госбюро расследований назначили Романа Трубу.
  • Глава Государственного бюро расследований Роман Труба получает в месяц 51 тысячу гривен.
  • Все кандидаты на должности Государственного бюро расследований, которых конкурсные комиссии будут рекомендовать к назначению, обязательно будут проходить проверку с применением полиграфа.
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