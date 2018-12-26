Жебривский уже не считает себя аудитором НАБУ

26 декабря, 2018, 08:24

Экс-глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что считает себя бывшим аудитором НАБУ, поскольку так и не получил от президента ответа на свое заявление

Об этом Жебривский заявил в эфире " 112 Украина ".

"Поскольку не внесли в законодательство Украины изменения, которые дали мне возможность работать аудитором, поскольку бездействие не мое амплуа, я 15 ноября написал заявление об отставке президенту. Поскольку ответа нет, то с 19 числа я не считаю себя аудитором НАБУ ", - заявил Жебривский.

По его словам, его назначили на должность, но не предоставили возможность начать работу.