Жебривский уволился с должности аудитора НАБУ
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
По его словам, для начала работы аудиторов Верховная Рада должна принять ряд положений и определить бюджет их деятельности, однако Рада, по мнению Жебривского, это игнорирует.
"Это сделало невозможным выполнение той работы, которую считал важной и почетной в рамках действующего законодательства. Прошло полгода. Все, что не нарушает закон и является легитимным - осуществлено. Бездействие - не мое амплуа", - заявил Жебривский.
На должность одного из трех аудиторов НАБУ Жебривского назначили 16 июня. А 15 ноября он подал в Администрацию президента заявление об увольнении. С 19 декабря, как он написал в Facebook, Жебровский считает себя освобожденным от обязанностей аудитора.
- Напомним, 19 июня президент Петр Порошенко назначил аудитором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Павла Жебривского.
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