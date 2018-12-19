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Жебривский уволился с должности аудитора НАБУ


фото: umoloda.kiev
Павел Жебривский, назначенный президентом на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро, подал заявление об увольнении

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, для начала работы аудиторов Верховная Рада должна принять ряд положений и определить бюджет их деятельности, однако Рада, по мнению Жебривского, это игнорирует.

"Это сделало невозможным выполнение той работы, которую считал важной и почетной в рамках действующего законодательства. Прошло полгода. Все, что не нарушает закон и является легитимным - осуществлено. Бездействие - не мое амплуа", - заявил Жебривский.

На должность одного из трех аудиторов НАБУ Жебривского назначили 16 июня. А 15 ноября он подал в Администрацию президента заявление об увольнении. С 19 декабря, как он написал в Facebook, Жебровский считает себя освобожденным от обязанностей аудитора.

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