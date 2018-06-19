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Жебривского направили присматривать за НАБУ

Президент Петр Порошенко назначил аудитором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Павла Жебривского

Об этом говорится в указе президента №169 от 19 июня, информирует пресс-служба главы государства.

"Определить в состав комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Жебривского Павла Ивановича", - говорится в указе.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

13 июня Порошенко подписал указ об увольнении Павла Жебривского с должности главы Донецкой областной государственной администрации (ОГА).

Согласно законодательству, комиссия внешнего контроля в составе трех членов ежегодно проводит независимый аудит эффективности деятельности НАБУ. В составе комиссии должны быть представители правительства, парламента и президента.

  • Аудитором НАБУ от Кабмина избран доктор юридических наук Михаил Буроменский.
  • 7 июня Верховная Рада делегировала в комиссию по аудиту НАБУ своим представителем доктора юридических наук Владимира Василенко.
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