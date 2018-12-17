Порошенко рассказал, почему ввел военное положение
Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко, сообщает Еспресо.TV .
"Мы не забудем жестокого урока 2014 года. Теперь мы знаем, что армия является не просто атрибутом, а гарантией государственности. Именно поэтому я ввел военное положение. Потому что я имею абсолютно полную информацию о том, какие силы сконцентрированы вдоль украинско-российской границы, какие есть в Азовском море для оккупации Азова, какие ракетные комплексы установлены в Керчи и Феодосии, для атаки и перекрытия Керченского пролива ", - подчеркнул он.
Порошенко заявил, что введение военного положения - это была его обязанность.
"Это мои конституционные обязанности, я несу ответственность перед украинским народом", - отметил президент.
- Напомним, в воскресенье, 25 ноября, украинские военные корабли осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О своих намерениях они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако, вместо того, чтобы обеспечить прохождение через Керченский пролив, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ .
- Вскоре российские пограничные корабли типа "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" "совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины".
- ФСБ заявила о "провокации" Украины в "российских территориальных водах" .
- Впоследствии командование Военно-морского флота Украины подтвердило захват украинских кораблей российскими спецназовцами.
- Верховная Рада проголосовала за проект Закона об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине".
- 28 ноября "Суд" оккупированного Крыма арестовал 24 захваченных в плен Россией украинских моряков.
- Мининфраструктуры заявил, что Россия искусственно блокирует проход судов через Керченский пролив, а угроза закрытия Азовского моря является весьма реальной.
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