Порошенко рассказал, почему ввел военное положение

17 декабря, 2018, 17:31

Россия сконцентрировала военные силы вдоль украинско-российской границы и в Азовском море

Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко, сообщает Еспресо.TV .

"Мы не забудем жестокого урока 2014 года. Теперь мы знаем, что армия является не просто атрибутом, а гарантией государственности. Именно поэтому я ввел военное положение. Потому что я имею абсолютно полную информацию о том, какие силы сконцентрированы вдоль украинско-российской границы, какие есть в Азовском море для оккупации Азова, какие ракетные комплексы установлены в Керчи и Феодосии, для атаки и перекрытия Керченского пролива ", - подчеркнул он.

Порошенко заявил, что введение военного положения - это была его обязанность.

"Это мои конституционные обязанности, я несу ответственность перед украинским народом", - отметил президент.