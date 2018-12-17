Россия готовится захватить новые регионы Украины, - Мининфраструктуры
17 декабря, 2018, 12:27
Россия искусственно блокирует проход судов через Керченский пролив, а угроза закрытия Азовского моря является весьма реальной
Об этом сказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, сообщает пресс-служба ведомства.
Он добавил также, что для портов в Мариуполе и Бердянске "это огромная проблема".
В частности, по сравнению с 2013 годом их грузопоток снизился вдвое, а уже в декабре начались первые увольнения работников.
"Экономическая ситуация в регионе может ухудшиться, а россияне именно этого и хотят. Они хотят превратить Азовское море на что-то вроде собственного закрытого озера, дестабилизировать ситуацию в Мариуполе и Бердянске, а затем создать коридоры для перемещения войск с целью захвата этих регионов и присоединения их к Крымскому полуострову", - отметил Омелян.
- Напомним, в воскресенье, 25 ноября, украинские военные корабли осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О своих намерениях они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако, вместо того, чтобы обеспечить прохождение через Керченский пролив, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ .
- Вскоре российские пограничные корабли типа "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" "совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины".
- ФСБ заявила о "провокации" Украины в "российских территориальных водах" .
- Впоследствии командование Военно-Морского флота Украины подтвердило захват украинских кораблей российскими спецназовцами.
- Верховная Рада проголосовала за проект Закона об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине".
- 28 ноября "суд" оккупированного Крыма арестовал 24 захваченных в плен Россией украинских моряков.
- Европейский парламент призывает страны-члены и органы ЕС закрыть европейские порты для российских судов, идущих из Азовского моря.
- Позже президент Украины Петр Порошенко заявил, что российским судам могут запретить заходить в порты США и стран НАТО.
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