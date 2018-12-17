Россия готовится захватить новые регионы Украины, - Мининфраструктуры

17 декабря, 2018, 12:27

Россия искусственно блокирует проход судов через Керченский пролив, а угроза закрытия Азовского моря является весьма реальной

Об этом сказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, сообщает пресс-служба ведомства.

Он добавил также, что для портов в Мариуполе и Бердянске "это огромная проблема".

В частности, по сравнению с 2013 годом их грузопоток снизился вдвое, а уже в декабре начались первые увольнения работников.

"Экономическая ситуация в регионе может ухудшиться, а россияне именно этого и хотят. Они хотят превратить Азовское море на что-то вроде собственного закрытого озера, дестабилизировать ситуацию в Мариуполе и Бердянске, а затем создать коридоры для перемещения войск с целью захвата этих регионов и присоединения их к Крымскому полуострову", - отметил Омелян.